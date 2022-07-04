轉會︱傳蘇亞雷斯自薦加盟多蒙特　文尼偕迪歷特「地標」建功助拜仁大捷（附精華） (21:21)

多蒙特月初斥資3100萬歐元（約2.5億港元），從阿積士收購28歲的施巴斯坦賀拿，頂替轉會曼城的艾寧夏蘭特，卻於日前驗出睾丸有腫瘤，即時離開集訓大軍，暫未有歸期。明日將友賽維拉利爾的「蜂兵」現須另覓鋒將。據報上月約滿離開馬德里體育會的前鋒蘇亞雷斯毛遂自薦。

這名35歲烏拉圭國腳曾與阿根廷的小保加、美國的華盛頓聯隊及烏拉圭的國民隊等扯上關係，但再無下文。此外，馬體會的主場贊助商冠名，已由之前的萬達大都會球場改為Civitas大都會球場。Civitas乃西班牙一間地產商。

另外，拜仁慕尼黑藉前鋒沙迪奧文尼在「地標」戰傳射得手，加上另一新兵馬中堅馬菲斯迪歷特亦建功，協助新東家在美國在首場熱身賽以6：2大勝華盛頓聯隊。迪歷特賽後稱由祖雲達斯轉會拜仁，是聽從拜仁前帥及現任荷蘭隊教練尹戈爾的意見。

此外，「斑馬兵」為填補迪歷特的空缺，與來自鄰會拖連奴的基爾臣比爾馬簽約5年。據報這名25歲巴西籍守將的轉會費及浮動獎金條款總值為4900萬歐元（約3.9億港元）。

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