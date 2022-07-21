熱身賽︱史達寧「地標」難阻車路士首敗　夏蘭特避戰無阻曼城旗開得勝 (20:14)

車路士日前在熱身賽首戰挫CF阿美利加，此役藉美國隊翼鋒基斯甸普列錫在30分鐘先拔頭籌取得好開始，但隊友中堅杜利奧查洛巴完場前禁區內犯手球被判12碼，被夏洛特FC追平完場。及至互射12碼階段，車路士中場新星干拿加歷查射出一記乏力的中路波，被敵軍門將輕易沒收，終令「藍戰士」以3：5落敗。杜曹賽後稱麾下求勝之心不足，「放生」對手令球隊受到教訓。他又稱讚史達寧入替後，曾4次加速進攻令敵軍後防出現混亂，亦是羅致這名英格蘭國腳的原因。

車路士下周一對陣阿仙奴，兵工廠同日憑加比爾馬天尼利初段開紀錄，加上尼基迪亞及雷斯尼爾遜下半場建功，以3：1輕取奧蘭多城錄得三連捷。「兵工廠」同時落實從曼城簽入可任左閘或左中場的辛真高，據報轉會費總值為3200萬鎊（約3億港元）。「藍月」藉隊長中場奇雲迪布尼於30和46分鐘破門，以2：1打敗CF阿美利加。

值得一提的是，曼城3名新兵加維菲臘斯、史堤芬奧迪加及祖利安艾華利斯首次上陣，但今日度過22歲生辰的艾寧夏蘭特避戰，主帥哥迪奧拿稱對方「有些少問題，不想冒險披甲」，但認為他下周一友賽拜仁慕尼黑時應可「地標」。

此外，由林柏特執教的愛華頓令人意外地以0：4慘負明尼蘇達聯，而年初由熱刺來投的中場迪利阿里表現續低迷，曾在無人看管下，離門僅一碼射門斜出。

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