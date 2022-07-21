劍擊世界賽｜港重劍女團8強負韓國　江旻憓無緣添牌　女花男重先後敗陣 (17:18)

女子重劍隊昨日由江旻憓、連翊希、朱嘉望及佘繕妡，合力連挫新加玻隊及德國隊打入8強，今日原班人馬面對東京奧運冠軍兼世界第一的韓國隊，對手亦有今屆世界賽個人賽冠軍宋世羅坐鎮。港隊先由佘繕妡打頭陣，面對康映美力追至2：3完成首局，連翊希與江旻憓先後上場，落後下追至12：13。連翊希再於第4局以1：5敗陣，港隊其後換入朱嘉望未能挽回劣勢，江旻憓緊接力追至34：39，，惟佘繕妡在壓軸一局不敵宋世羅，港隊終以37：45敗陣，無緣4強，將轉戰排名賽。

而男子重劍代表方凱申挾個人賽8強的個人最佳，與何瑋桁及吳浩天出戰男子團體賽，首仗先以35：45反勝印度隊，惟在32強面對世界第7的瑞士隊以21：35落敗。女子花劍隊派出鄭曉為、張楚瑩、關渝澄及棄戰個人賽的符妤名，於團體賽首仗以32：33不敵英國隊飲恨，無緣16強。

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