ESPY頒獎禮｜MLB球星大谷翔平成贏家　咖哩仔致辭嘲占士失冠　谷愛凌首獲獎 (18:43)

效力洛杉磯天使的大谷翔平，是同時擅於投球及擊球的「二刀流」球員，他去年23次成為球隊先發投手，另錄得46次全壘打，贏得美國聯盟最有價值球員（AL MVP）。他在ESPY最佳男運動員獎項中，力壓勇士球星史堤芬居里、美國冰球聯盟（NHL）得分王干拿麥大衛及美式足球聯盟（NFL）4屆MVP得主艾朗羅渣士當選。

大谷翔平因昨日（20日）剛戰畢MLB明星賽，未有出席頒獎禮。他透過預先錄製的影片發表得獎感受，稱能與上述運動員競逐獎項感榮幸，「恭喜所有獲提名的人，能與你們相提並論是我的榮幸，你們都是在各自範疇中最強的」。大谷翔平同時獲得ESPY的MLB最佳球員獎，連續兩年贏得這項殊榮。

上月重奪NBA總冠軍的金州勇士，則擊敗MLB球隊亞特蘭大勇士、NFL的洛杉磯公羊等，當選年度最佳隊伍。「浪花兄弟」雙雙勇奪個人獎項，應屆總決賽最有價值球員（FMVP）居里贏得NBA最佳球員獎，並憑打破NBA攻入最多三分球紀錄，獲得「最佳破紀錄表現獎」；年初克服膝患重返賽場的基利湯臣，則獲得最佳復出獎。

身兼頒獎禮主持的「咖哩仔」，致辭時不忘調侃亦曾擔任ESPY主持的「大帝」勒邦占士，「他過去2007年擔任主持，當年剛從NBA總決賽飲恨，我這次主持的體驗應該好很多了」。

此外，在北京冬奧自由式滑雪贏得2金1銀的中國隊18歲混血新星谷愛凌，則獲選最佳突破運動員及最佳極限運動女運動員，成為首名獲獎的中國運動員。

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