轉會︱戴巴拿簽約羅馬3年　巴塞料從羅拔利雲度夫斯基球衣賺1.6億 (15:04)

巴塞宣布與前鋒羅拔利雲度夫斯基簽約3年，可選擇在最後1年自動續約，據報「羅拔仔」的轉會費和獎金條款總值5000萬歐元（約4億港元）。巴塞近年財務雖飽受新冠疫情打擊，但早前仍斥資總值5800萬歐元（約4.7億港元）羅致翼鋒拉芬夏比洛尼，其餘兩名新兵是免費加盟的中場基斯爾及中堅安達斯基斯坦臣。拜仁少帥拿高斯文指出：「巴塞是目前世上唯一無錢，但仍可隨心所欲添入新兵的球會。我不知道原因，只覺有點奇怪和瘋狂。」

另外，拜仁已落實收購祖雲達斯中堅馬菲斯迪歷特，祖雲則很有機會以拖連奴的基爾臣比爾馬作填補。此外，皇家蘇斯達宣布已與來自皇家馬德里的日本隊前鋒久保建英簽約5年，熱刺以轉會費及獎金條款總值2000萬鎊（約1.9億港元），買入米杜士堡右閘迪積史賓斯，完成今夏第6簽，但領隊干地稱這不是他的決定。

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