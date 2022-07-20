東亞盃︱中國男足吞韓國3蛋　朱辰杰烏龍波被嘲　港足轉抵名古屋備戰 (20:36)

國足今仗由戴偉浚及蔣聖龍坐鎮中場，譚龍、方昊及劉祝潤掛帥攻堅，後防由左閘溫家寶及中堅朱辰杰擔正。39分鐘，韓國隊球員中場大腳傳中，朱辰杰回防雖快敵鋒一步頂球，卻「笠死」隊友門將韓佳奇。韓國隊再藉權昶勳及曹圭成在54和80分鐘建功，以3：0大捷。總計韓國隊此役控球率達八成，攻門24次9中，遠勝國足1射零中框，令韓國隊門將趙賢祐全場十分清閒。

日本隊昨以6：0大勝港足，暫以3個入球優勢領前韓國隊。日本隊及韓國隊下周日分別對國足和港足。朱辰杰的烏龍波賽後成為焦點，內地足球評論員賀煒指出，「韓國都頂不出這麼好的拋物線」，而內地網民亦嘲諷「豬隊長比梅西（美斯）進球還漂亮」，以及「國足上半場唯一一次射門，就進了」。港足今日則由東京轉抵名古屋，晚上重返球場操練，備戰下周日對陣韓國隊的第2仗。

女子東亞盃方面，中國隊藉前鋒張琳艷在12分鐘打開紀錄，加上中華台北隊球員蘇芯芸於22分鐘擺烏龍，以2：0勝出，賽後以1個入球優勢領前，次席的日本隊昨以2：1挫韓國隊。

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