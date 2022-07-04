羽生結弦引退｜馬曉晴感恩曾同場作賽　讚巨星選手沒架子　何梓齊稱4A跳為後人開路 (20:00)

羽生結弦昨日宣布將轉任職業選手，不再參與第一線競技賽事，有指將投身表演行列，籌組表演團。現時22歲的上代港隊星將馬曉晴（Maisy），過去征戰國際賽時曾與羽生碰頭，她大讚對方雖為殿堂級運動員，但從沒有架子，為花樣滑冰賽場損失如此優秀的選手感可惜。

她又說：「羽生贏過冬奧，多次打破世界紀錄，但我最欣賞的是其意志力，就像年初他不求穩陣，堅持挑戰4A跳，精神值得學習。」馬曉晴又稱，羽生引退前苦練4周半跳，現時美國隊不少選手都在挑戰，可見這名日本隊星將令沒可能增添可能。

3年前在亞洲賽初級少年組摘銀的港隊小將何梓齊，對羽生結弦引退的感受是意外而非可惜，又大讚對方乃滑冰界的傳奇之一，挑戰4A跳亦對後輩的技術研究有重大貢獻。他又稱，羽生重視細節，是自己在滑冰路上的榜樣，「場內外態度，甚至非常細微的小錯誤他都非常重視，啟發我成為更努力的運動員」。

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