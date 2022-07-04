劍擊世界賽：不斷更新｜張家朗反勝入4強　穩袋獎牌寫男劍手歷史（附直播連結） (23:29)

今仗戰情緊湊，雙方得分梅花間竹，一度打成6：6平手，惟張家朗在首局尾段難擋對方攻勢而失分，一度落後9：14。張家朗力追14：14，終「決一劍」絕殺對手，闖入4強。這也是繼江旻憓的女重個人賽銅牌後，港隊今屆第2面獎牌。

【22：05更新】張家朗在男花16強強面對美籍劍手陳海翔盡展爭勝心，甫開賽便不斷搶攻，頭1分鐘打出一波8：1的攻勢。這名世界一哥未受考驗，僅打一局便以15：5晉級。

張家朗過往5戰世界賽，曾於2015及2018年打入16強，故今次勇闖8強改寫其個人最佳成績。他與首面世界賽獎牌亦只有一步之遙。（直播連結按此）

【21：12更新】蔡俊彥在男花個人賽32強面對首圈擊敗楊子加的匈牙利隊劍手Daniel Dosa，兩人在今場鬥得激烈，蔡俊彥在首局尾段曾領先10：8，但遭對手強攻連失6分，落後10：14。面臨淘汰的情况下，蔡俊彥頂住壓力追至13：14，惟最終仍以兩分之差告負出局。

【20：45更新】香港女子重劍隊在團體賽16強面對世界排名第8的德國隊，主將江旻憓在第5局打出9：2拉開比數後，佘繕妡和連翊希也能維持優勢，一班港將面對應屆世界賽個人賽銀牌得主Alexandra Ndolo也不落下風，最終以45：23勝出。港隊晉級8強後，在明午4時將硬撼勁敵韓國隊，爭入4強。

【19：59更新】張家朗在男花個人賽32強面對烏克蘭隊的Danyil Hoida，他甫開賽便拉開6：1，雖然這名世界一哥在中段遭對手強攻連失5分，優勢曾縮至10：9，但他沉着應戰終以15：11勝出闖16強，追平個人最佳成績。

至於蔡俊彥將於男花個人賽32強面對匈牙利隊的Daniel Dosa，劍指16強席位，同時爭取為隊友楊子加復仇。

【18：59更新】港隊在男佩團體賽的名次賽，連續兩輪皆以1分飲恨，將與日本隊爭奪第15位。

港隊在第9至16名次賽面對哥倫比亞隊時長期處於下風，縱使守尾門的羅浩天在決勝局打出一波10：5的攻勢，領軍追至44：45，仍難阻港隊以一分憾負。他們轉戰第13至16名次賽時，則遭西班牙隊以45：44反勝。

【18：42更新】港隊男花有張家朗在個人賽64強率先過關，其隊友蔡俊彥、楊子加和吳諾弘陸續登場，當中僅蔡俊彥能夠晉級。

蔡俊彥在正賽首圈未受考驗，以15：5輕取奧地利隊的Tobias Reichtzer晉級。楊子加面對匈牙利隊的Daniel Dosa陷入劣勢，首局中段落後2：12時更遭對手撞倒，需要求醫療暫停，終以4：15告負，無緣與隊友蔡俊彥會師32強。

吳諾弘在首圈面對東京奧運團體賽銅牌得主、美國隊的Gerek Meinhardt，這名首戰世界賽的港將開賽連失4分，但他及時調整，完首局反超至10：9。吳諾弘在次局曾領先14：10，但遭對手連追5分，終以一劍飲恨出局。

【18：00更新】港隊女重由江旻憓領軍，伙佘繕妡、連翊希和朱嘉望出戰團體賽，她們在32強以44：30輕取新加坡隊，晉級16強鬥世界排名第8的德國隊。

劍擊世界賽今日（20日）續於埃及開羅上演，港隊兵分四路，除了「世一」劍神張家朗與男子花劍隊分途在個人賽衝冠，張家朗率先在64強晉級。江旻憓跟隊友角逐女子重劍團體賽，佩劍隊則於女子個人賽和男子團體賽出擊。

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港隊「劍神」張家朗和蔡俊彥分別以世界排名第1和7直入男花正賽，隊友楊子加和吳諾弘則在小組賽6戰5勝搶得正賽入場券，4子今日分途衝冠。東京奧運兼亞洲冠軍張家朗率先登場，他在首圈面對克羅地亞隊的Ivan Komsic時佔盡上風，終以15：11率先過關，他在今晚7時20分的32強將與烏克蘭隊的Danyil Hoida交手。

女重方面，在個人賽打入次圈的陳渭泠賽前在社交網透露染疫，未能出戰今日的團體賽，由早前染疫後康復的朱嘉望頂上，與江旻憓、佘繕妡和連翊希攜手出擊。

佩劍方面，港隊小將朱詠翹在女佩個人賽首圈以9：15不敵世界排名第6的法國隊好手Caroline Queroli，隊友薛雅齊則以2：15負烏克蘭隊的Yuliia Bakastova。

男佩有何思朗、羅浩天、陳智軒和陳卓謙出戰團體賽，他們在32強先以45：39挫英國隊，惟16強以23：45不敵世界排名第3的意大利，無緣晉級，需轉戰第9至16位的名次賽。

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