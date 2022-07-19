東亞盃︱港足吞6蛋　主帥安達臣重申堅持踢法　讚小將趙聡悟有潛質 (22:12)

港足在上半場已失4球，終在茨城縣立鹿嶋球場以0：6大敗予日本隊，繼2019年底東亞盃以0：5落敗後，再次大比數不敵「藍武士」。安達臣承認港足實力遠不及日、韓，大敗是合理賽果，惟認為球員已非常努力，相信能從賽事學習，又強調不能因為對手實力而全場死守，反而應該學習如何在比賽與強敵競爭，逐步收窄差距。

效力中超球隊梅州客家的中堅勞烈斯，以及同屬混血港將的傑志17歲小將趙聡悟（Sohgo），今仗先後落場完成在大港腳首戰。有日本傳媒賽後問及為何徵召在大阪出生、日本名為市川聡悟的Sohgo，安達臣讚對方有潛質，為了港足未來，應讓其參與像東亞盃這種大賽，以累積經驗成長。對於首仗大敗而回，隊長謝家強承認對手實力強橫，相當難踢，但稱球隊已盡全力，緊接將專注恢復體能，期望下仗表現會有改善。

港足下仗於下周日（24日）到名古屋對陣衛冕的韓國隊。爭取四連霸的韓國隊明晚6時於豐田體育場對中國隊。

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