季前賽｜曼聯澳洲行挫水晶宮　熱身賽三連勝　坦夏格認未知C朗歸期 (21:06)

連續兩仗在墨爾本出擊的曼聯，今仗18分鐘由安東尼馬迪爾禁區外一控一射取得領先，這名從西維爾外借歸隊的法國隊射手，亞洲之旅3戰均有進帳。「紅魔」於48分鐘靠拉舒福特射入空門，以及查頓辛祖於59分鐘的入球拉開3：0優勢。水晶宮在74分鐘憑祖爾獲特的頭槌破蛋，但無礙末段有小將費殊被逐的曼聯取得季前賽三連勝。紅魔下仗於周六（23日）在珀斯面對阿士東維拉。

此外，C朗早前據報已表達離隊意願，但遭會方拒絕，至今仍未重返大軍，透過個人訓練維持狀態。坦夏格回應C朗去留時，指至今仍未與對方商討，重申希望這名葡萄牙隊前鋒留隊，「我對球隊制定了要求，C朗絕對是隊中的頂級球星，他在球員生涯中展現了所有。大家都知他正在訓練，他歸隊時肯定狀態十足，這並非我所擔心的」。

其他報道：東亞盃︱港足首仗6球大敗予日本隊 勞烈斯及趙聡悟演大港腳首戰

其他報道：劍擊世界賽｜方凱申男子重劍個人賽決一劍制勝 勇闖16強續寫個人最佳

其他報道：賽車｜港兩將征斯帕耐力賽 許建德適應平治戰車成挑戰 區天駿盼登頒獎台

其他報道：花樣滑冰｜冬奧兩金名將羽生結弦國際賽引退 「冰王子」轉戰職業扶助後輩