賽車｜港兩將征斯帕耐力賽　許建德適應平治戰車成挑戰　區天駿盼登頒獎台 (18:08)

許建德去年代表英國車隊Sky Tempesta Racing，贏得GT世界挑戰賽歐洲賽耐力賽職業及業餘組別（Pro-Am）總冠軍，今次將在斯帕耐力賽為同一車隊出戰金盃賽。他認為當地的天氣變化大，考驗車手發揮及車隊制訂策略。許建德又透露，車隊今年從法拉利轉用平治戰車，比想像中更難適應，「轉車廠變相更換整個後勤團隊，我們早前在意大利的賽事只得第6，在法國因機件故障未能完賽，車隊近月努力測試找出問題所在，希望到時能夠解決」。

區天駿是第3次參與斯帕耐力賽，代表Herberth Motorsport爭奪Pro-Am盃。他在今年2月在亞洲利曼系列賽閉幕戰得亞軍，認為耐力賽只要不犯錯，加上些少運氣，便有機會登上頒獎台，因此冀與隊友減少失誤，向前三名目標邁進，「保持穩定圈速，說起來很悶，卻是取勝之道。要完成，前提必須先完成（To finish, have to finish first）」。

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