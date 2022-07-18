轉會｜突傳C朗轉投馬德里體育會　戴巴拿加盟羅馬好事近 (20:20)

C朗今夏轉會消息不斷，今次傳言返回西班牙首都，加盟曾效力9年的皇家馬德里的宿敵馬德里體育會最為震撼。《阿斯報》報道，C朗的代表企圖游說施蒙尼，好讓這名葡萄牙國腳能連續20年出席歐聯，但也指出馬體會球迷未必接受C朗來投，事關馬體會在2014和2016年歐聯決賽不敵由C朗領軍的皇馬。

C朗今夏曾與潛在買家車路士和拜仁慕尼黑扯上關係，但似難成事，上周也傳言被一間沙特阿拉伯球會垂青。C朗近日被發現返回母會士砵亭後，又傳出他將回巢，但他很快在社交平台稱是「假新聞」。士砵亭體育總監維亞拿亦稱，C朗暫沒可能回歸。

此外，曾與C朗在葡萄牙隊及曼聯合作多時的拿尼透露，曾致電對方但不得要領，「C朗放假期間不會理會來電！我嘗試與他對話，但他說『我現在很忙碌，稍後再談』。他對曼聯相當重要，我希望他最終留下。」

另據報約滿祖雲達斯的保羅戴巴拿，已接納羅馬開出年薪加獎金共600萬歐元（約4800萬港元）的條件，有望落實加盟。據報「首都狼」教練摩連奴兩度致電游說這名阿根廷隊前鋒。此外，摩帥展示右上臂的歐聯、歐霸和歐協聯獎盃紋身。他是唯一一個曾奪得這歐洲3大賽事冠軍的主帥。

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