劍擊世界賽｜江旻憓決一劍闖16強　陳渭泠出局　羅浩天何思朗齊於首圈止步 (19:23)

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江旻憓在32強對瑞士隊的Angeline Favre，首局遭對手埋身及狂攻下盤，意外落後2：6，分差更一度擴至5分。不過，這名港隊一姐沉着應戰，次局尾段多次看準機會反擊，力追至8：10。及至決勝局，雙方繼續拉鋸，江旻憓在最後1分半鐘扳平11：11，雖然江旻憓曾反超14：12，但遭對手連奪2分追和，幸戰至「決一劍」時主動出擊，以15：14絕殺對手，晉級16強鬥愛沙尼亞籍好手Erika Kirpu。

至於陳渭泠在32強面對Erika Kirpu，首局稍稍落後1：2。及至次局，陳渭泠苦無辦法，遭對手拉開4分差距，這名港將在決勝局急於上前搶攻，被Erika Kirpu接連反擊得手，終以8：15落敗，無緣晉級。

男子佩劍方面，港隊有羅浩天和何思朗從資格賽出線，今日分途出戰正賽。羅浩天在64強以10：15不敵中國隊的許英明，何思朗在另一場64強面對世界排名第25的法籍Maxime Pianfetti，力戰下以12：15敗陣，無緣晉級。

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