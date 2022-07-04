東亞盃︱港足明晚首擊鬥日本　主帥冀向強隊學習　陳俊樂今歸隊（附賽程名單） (19:01)

日本vs.香港 港台電視32台 周二晚上18：20直播

東亞盃4支參賽球隊分別在兩個比賽城市，今午以視像形式舉行賽前聯合記者會。59歲挪威籍教練安達臣稱接手港足6個月有個好開始，在亞洲盃外圍賽獲佳績，協助球隊相隔逾半世紀再闖決賽周，但承認按照世界排名，港足在東亞盃不被看好，只能盡力而為，以及視賽事為明年亞洲盃決賽周作準備，「我們希望能透過今次比賽進一步建立球隊，向強隊學習和累積經驗」。港足在上屆以0：5大敗予日本隊。

港足明晚6時20分在茨城縣立鹿嶋球場大戰日本隊，昨晚在千葉縣完成抵埗後首課操練，3名中超兵除了勞烈斯已歸隊，效力廣州城的陳俊樂已辦妥入境簽證，今日從廣州經香港再飛抵東京成田國際機場，因晚上才抵達酒店會合大軍，未能參與港足今晚賽前最後一課操練。另一中超兵梁諾恆則仍在處理簽證問題，未有出發日子。安達臣承認未能「夫添」對備戰稍有影響，亦預計陳俊樂首仗未能上陣，並補充將視乎賽事發展，盡可能安排所有球員在3仗都有機會上陣。

陳俊樂上次代表港足為2019年底的上屆東亞盃決賽周，他回覆本報時稱期待兩年零7個月後再次披上港足球衣，「與中、日、韓比賽機會難得，希望可踢好每一場」。「樂仔」又透露此前放假返港已跟安達臣見面和交流，「他有提及希望球隊可做多點壓迫和踢得進取點，希望緊接透過操練逐步了解其要求，幫球隊出一分力」。至於在港足司職防中還是攻中，他稱會跟從教練安排。陳俊樂今季在中超上陣9場入1球，6次正選。

上屆亞軍日本隊今屆續起用全日職人腳出戰，由效力川崎前鋒的後衛谷口彰悟任隊長。主帥森保一稱將讓所有希望參與世界盃的球員，都有證明自己的機會，「我希望他們在賽事展示日職水平，以及本土聯賽球員的價值」。神戶勝利船前鋒武藤嘉紀因傷退隊，補選了鳥栖砂岩前鋒岩崎悠人，鋒線仍有在今季日職已入8球的西村拓真及町野修斗，以及攻入6球的20歲新星細谷真大。

韓國隊對中國隊於周三晚上6時在豐田市豐田體育場舉行。國足以U23球員為主，只有兩名超齡球員譚龍及入籍後衛蔣光太，帶隊的教練恩高域稱作為最年輕的參賽球隊，最重要是讓球員累積經驗成長和進步；韓國隊以韓國聯賽球員出戰爭衛冕，主帥保羅賓圖亦稱此行目的為年底的卡塔爾世界盃練兵。

港足東亞盃賽程

7月19日 晚上18：20 vs.日本隊

7月24日 下午15：00 vs.韓國隊

7月27日 下午15：00 vs.中國隊

港足東亞盃名單

門將：1伍瑋謙、18保羅、19陳嘉豪

後衛：2梁諾恆、3徐宏傑、4杜馬思、5謝家強、12梁冠聰、13劉學銘、15馮慶燁、20姚浩明、21茹子楠、22勞烈斯、26曾以行

中場：6陳俊樂、7羅梓駿、8胡晉銘、10黃威、11鄭展龍、14余在言、24鞠盈智、25趙聡悟

前鋒：9安永佳、16鄭兆均、17簡嘉亨、23孫銘謙

日本東亞盃名單

門將：1大迫敬介、12谷晃生、23鈴木彩艷

後衛：2山根視來、3谷口彰悟、4中谷進之介、5畠中槙之輔、13杉岡大暉、19佐佐木翔、22荒木隼人、24大南拓磨、25小池龍太

中場：6岩田智輝、7野津田岳人、8森島司、14脇坂泰斗、15橋本拳人、16相馬勇紀、17宮市亮、18水沼宏太、26藤田讓瑠

前鋒：9西村拓真、10岩崎悠人、11町野修斗、20細谷真大、21滿田誠

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