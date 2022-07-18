轉會︱羅拔利雲度夫斯基稱投巴塞千載難逢　女兒明年入學加快離拜仁 (18:21)

巴塞隆拿勢於日內宣布與羅拔利雲度夫斯基簽約3年，以及可選擇在最後1年自動續約12個月，據報轉會費近5000萬歐元（約4.7億港元），「羅拔仔」已在邁阿密向巴塞報到，亦與新隊友擁抱寒暄。他解釋離開效力8年的拜仁慕尼黑道：「德甲以外，我一直希望到其他聯賽比賽，也想着西甲的巴塞。這是一個千載難逢的機會。但我強調這決定是艱難的。」

他又指出女兒明年入學，迫使他此刻要有決定，「我想到其他地方生活，和家人一起發掘新的事物，亦是我個人生活的新挑戰」。

他又稱雖然下月便34歲，但與巴塞均相信，比賽生理和心理均處於高水平，「即使到了2026年，我認為不會就此完結，仍可在頂級聯賽角逐多年」。他稱目標是盡力爭取入球，協助巴塞重上軌道和贏取更多錦標。對於近數周與拜仁鬧僵，他承認事情本可避免，盼將來能修補關係。

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