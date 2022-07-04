劍擊世界賽｜江旻憓偕陳渭泠闖重劍32強　連翊希佘繕妡首圈止步（附直播連結） (16:39)

港隊重劍「一姐」江旻憓憑世界排名第7直入正賽，隊友陳渭泠、佘繕妡和連翊希日前則於資格賽突圍而出，攜手取得正賽入場券。應屆亞洲賽銅牌得主陳渭泠在世界賽乘勇出擊，她在64強面對巴西隊劍手Nathalie Moellhausen鬥得激烈，頭兩局皆為1、2分上落，兩人激戰至決勝局仍打成9：9平手。陳渭泠在「決一劍」趁對方上前搶攻時出劍，絕殺得手以10：9晉級，她在32強將與愛沙尼亞隊好手Erika Kirpu碰頭。

港隊一姐江旻憓在另一場64強則打得輕鬆，她面對排名低100位的西班牙隊代表Sara Fernandez Calleja，在第2局打出一波7：2的攻勢，終以15：7勝出，晉級32強鬥瑞士隊的Angeline Favre。

另外兩名港隊代表佘繕妡和連翊希於首圈止步，前者以8：9憾負阿根廷籍劍手，後者則以11：15不敵波蘭隊代表。

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