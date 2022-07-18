亞洲盃︱韓國與卡塔爾等4國申辦決賽周　10月中公布結果 (15:43)

香港足球代表隊上月在亞洲盃外圍賽出線，相隔逾半世紀再闖決賽周。中國於5月以疫情為由宣布棄辦決賽周，亞洲足協同月月底重新招標邀請各成員國承辦，上周五（15日）截止申請。AFC今日宣布收到韓國、澳洲、印尼及卡塔爾申請。AFC補充，4個申請國家需在8月31前提交投標文件，AFC執行委員會將於今年10月17日決定承辦國家，而此前被指會有份競逐的日本、泰國及越南等國，最終沒有提交申請。

早前有報道稱，韓國總統尹錫悅贊成韓國足總爭取明年承辦亞洲盃決賽周。競爭對手之一的卡塔爾將於11月底舉行世界盃決賽周，有報道稱若卡塔爾承辦亞洲盃，考慮當地天氣等因素，決賽周需由明夏改至2024年1月舉行。這支上屆亞洲盃冠軍於1988年及2011年兩度主辦決賽周。

澳洲則將於明年7月20日至8月20日與新西蘭合辦女子世界盃，能否繼2015年一屆及在同一夏天舉辦兩項大賽，將成挑戰；而印尼曾跟泰國、馬來西亞及越南合辦2007年亞洲盃決賽周。

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