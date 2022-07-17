東亞盃｜港足抵日首操　勞烈斯會合大軍　認同進取踢法 (20:54)

港足是次徵召3名中超兵，其中效力淅江隊的梁諾恆及廣州城的陳俊樂，香港足總表示二人同因入境文件尚待處理，歸隊日期尚未確定。勞烈斯則已會合球隊，並隨大軍進行首課操練。這名26歲中堅勢在東亞盃上演大港腳處子戰，稱現時狀態良好，期待為港足披甲，並認同球隊改以逼搶風格應戰，「我們需具備野心，嘗試更加進取，因此採取逼搶十分明智，對我們有利」。

理文25歲翼鋒鄭兆均亦曾出席上屆東亞盃決賽周，他對經歷傷患後，相隔一年重返港足感幸運，「教練在短時間內給予信任，讓我參與東亞盃。這次是一個好機會，讓我們從對手身上學習」。他提到兩年半前參加決賽周讓他見識中、日、韓球員在速度上的優勢，冀藉此協助球隊抗衡對手。

另外，港超球隊冠忠南區今宣布簽入上季效力標準流浪的謝朗軒，這名27歲後衛早前入選港足東亞盃決賽周初選名單；前鋒夏志明在內的9名球員則約滿離隊。另外，上月底在亞協盃分組賽攻入一球的理文22歲小將翁煦濤，證實來季外借至升班馬和富大埔一季。

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