劍擊世界賽｜花劍女將張楚瑩鄭曉為出線　方凱申挾小組佳績直闖重劍正賽 (21:42)

香港女子花劍隊派出張楚瑩、鄭曉為、關渝澄和符妤名，當中張楚瑩在小組賽得5勝1負，直接取得正賽入場券，在另一小組4勝2負的鄭曉為多打一輪淘汰賽，以15：9輕取捷克隊的Stepanka Nemcova晉級正賽。不過，符妤名因醫療原因退賽，而關渝澄小組賽只得1勝，無緣晉級。

男重方面，方凱申、何瑋桁、吳浩天和黎家俊4名港將參加資格賽，方凱申憑小組賽5勝1負直入正賽，其餘3子轉戰淘汰賽續爭晉級，最終有何瑋桁連闖兩關晉級，吳浩天和黎家俊分別於64及128強止步。

至於明日的焦點落在男花個人賽，張家朗和蔡俊彥憑世界排名第1和第7位直入正賽，東京奧運港將吳諾弘及隊友楊子加將由資格賽打起。

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