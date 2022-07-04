劍擊世界賽｜朱嘉望染疫退賽　港3女將齊闖重劍正賽　男佩何思朗羅浩天齊出線 (22:06)

隨着賽會公布參賽名單，朱嘉望今日在社交網宣布染疫和退賽，「我在一個星期前不幸染疫，我已用盡一切方法復元，但今日檢測仍然陽性，所以只能退賽。我肯定能夠從此中學習，為未來做更好的準備」。她感謝各界關心，盼大家能繼續支持其隊友，而港隊改派陳渭泠頂上。

港隊重劍一姐江旻憓憑世界排名第7直入正賽，至於陳渭泠、佘繕妡和連翊希今日由資格賽打起，3人在小組賽突圍而出，並在淘汰賽128強輪空，陳渭泠和佘繕妡在64強，分別以15：7擊敗土耳其隊和葡萄牙隊代表，連翊希則以15：11力克摩洛哥隊劍手，同闖正賽。

被列為6號種子的江旻憓將於正賽首圈鬥西班牙隊的Sara Fernandez，陳渭泠則鬥巴西隊的Natalie Moellhausen，若兩名港將順利過關，有機會在16強碰頭。

男子佩劍方面，港隊派出何思朗、羅浩天、陳智軒和陳卓謙出戰資格賽，當中羅浩天直入正賽，陳智軒及何思朗從小組賽出線，惟陳智軒在淘汰賽64強以10：15不敵英籍的William Deary，何思朗以15：6輕取波蘭隊的Piotr Szczepanik，刺進正賽。

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