季前賽｜曼聯挫墨爾本勝利取兩連勝　傳巴塞為註冊3新兵威脅迪莊「成魔」 (20:04)

曼聯今仗有後衛哈利馬古尼復出並任隊長，主隊則有倒戈的葡萄牙前國腳拿尼坐鎮，賽前更獲前東家贈送球衣，但未有上陣。紅魔開賽僅5分鐘便被曾效力拉素的澳洲國腳伊高路美迪斯破網而落後，至43分鐘終收復失地，憑中場麥湯米尼禁區外遠射「省」中對手改變方向入網。上半場補時階段，達洛治右路傳中，小將艾蘭加二傳予射手安東尼馬迪爾破網，助曼聯半場反勝2：1。換邊後，紅魔換入雲迪碧克等副選，至78分鐘再有拉舒福特建功，加上對手在補時階段的烏龍球，終以4：1輕取對手。

今夏未有大手筆增兵的紅魔，亦勢於日內敲定另一新援。荷蘭傳媒報道，獲坦夏格青睞的阿積士後衛利辛度馬天尼斯同意加盟，料這名24歲阿根廷國腳的轉會費達4200萬鎊（約3.9億港元），將與新東家簽約5年。然而，同樣曾與坦夏格合作的巴塞隆拿中場法蘭基迪莊卻疑無意轉戰英超。西班牙《世界體育報》引述消息人士，即使雙方已就轉會費達成共識，但迪莊向隊友表明冀繼續留效，拒加盟新季無緣歐聯的曼聯。曾執教巴塞的朗奴高文更稱一直與迪莊保持聯絡，稱對方「一直無意離隊」。

迪莊的去留問題，亦關乎巴塞新季能否註冊新援。《世界體育報》稱由於財政公平條例，巴塞必須出售迪莊才可為基斯爾、拉芬夏比洛尼及安達斯基斯甸臣3名新兵註冊。財困的巴塞亦冀從轉會市場獲利，英國《鏡報》稱管理層將「軟硬兼施」，倘游說迪莊離隊未能收效，考慮把對方如遭拋售的烏姆迪迪等5將一樣，剔出美國熱身賽名單外。曾競選巴塞會長的費爾沙（Toni Freixa）在社交網站發文，稱管理層利用媒體炒作傳聞向迪莊施壓。

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