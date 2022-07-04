東亞盃︱港足公布26人決選　中超3將在列　傑志小將趙聡悟曾以行首入選 (17:26)

港足東亞盃決選名單中，日前補選入初選名單的3名效力中超球會港將均在決選之列，分別為廣州城中場陳俊樂、浙江隊中堅梁諾恆及梅州客家混血後衛勞烈斯。有5名「新丁」首入大港腳決選名單，包括上月隨隊到亞洲盃外圍賽的冠忠南區門將伍瑋謙。傑志球員連同昨獲補選的羅梓駿，共有7人入選。

落選的11名初選球員包括費蘭度、陳肇鈞、黃梓浩、李嘉耀、謝朗軒、黃浩然，以及5名理文球員顏樂楓、余煒廉、黃俊皓、袁皓俊及中村祐人。港足主教練安達臣透露，3名中超港將的簽證大致已辦妥，會聯同入籍兵謝家強直接到日本報到，但他補充梁諾恆的情况仍需時處理，有機會較遲歸隊無緣首仗對日本隊。他稱未決定會讓陳俊樂填補隊長黃洋的防中位置，還是出任進攻中場。

17歲港日混血中場趙聡悟（Sohgo）是今次決選最年輕球員，他去年底為港足U23到日本參加亞洲盃外圍賽，如今做大港腳再赴日本面對更強對手。他跟隨大港腳操練兩日後，承認訓練強度高，惟認同嘗試更進取的方向正確，期望爭取上陣機會。18歲後衛曾以行繼4年前為港足U15比賽，如今「越級」做大港腳，他稱感恩獲傑志及港隊教練給予機會。這名身高1.8米的中堅今早於友賽任防中，他稱願做「多面手」踢閘衛或防中，以求更多上陣機會，「戰術理解可能不及隊友，但我落場就搏盡，心態不會輸。代表香港面對亞洲強隊會緊張，但期待和興奮感覺更多，希望有機會在比賽證明自己值得跳級入選大港腳」。

27歲左閘姚浩明自4年前為港足U23踢亞運，相隔4年重返港隊，更首度入選大港腳。他為列入初選名單感驚訝，入決選後期望在左閘位置爭一席，感受亞洲強隊水平，「起初跟港隊操練完全適應唔到，比球會節奏快好多，亦多要求主動搶波，要兩日後才漸適應，相信這對回到球會也有大幫助」，他又期待跟同出身東方「小南國」的青訓隊友陳俊樂和梁諾恆並肩作戰。港足下周二首仗對東道主日本隊，24及27日分別對韓國隊及中國隊。

港足周一起一連5日在將軍澳足球訓練中心操練，備戰下周二（19日）至本月27日在日本舉行的東亞盃決賽周，對陣中、日、韓3隊。港足今早跟港超球隊標準流浪友賽，上、下半場各分兩節，最終踢成3：3平手，港足入球球員為安永佳、黃浩然及簡嘉亨，明午3時35分離港赴日。

另外，港超球隊理文同日落實簽入港足中堅馮慶燁，以及26歲日籍左閘立花稜也，立花稜也曾外流黑山聯賽落班多年。

港足東亞盃26人決選名單

門將：保羅、陳嘉豪、伍瑋謙

後衛：勞烈斯、梁諾恆、謝家強、馮慶燁、徐宏傑、梁冠聰、杜馬思、曾以行、劉學銘、姚浩明

中場：陳俊樂、黃威、鞠盈智、鄭展龍、趙聡悟、胡晉銘、茹子楠、羅梓駿

前鋒：安永佳、孫銘謙、簡嘉亨、余在言、鄭兆均

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