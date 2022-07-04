世運｜港武術隊摘3銅　桌球新星張家瑋8強爭勝　壁球女將鄭雅晴16強止步 (14:53)

2017年於亞青賽單屆奪得4金的武術女將楊子瑩，昨在美國出戰女子刀術棍術全能獲得18.580分，屈居獲18.790分的美國隊與獲18.666分的烏克蘭隊對手之下摘銅。隊友李泳容於女子南拳南刀全能獲18.094分，在3名參賽者之中不敵中國隊及烏茲別克隊對手添銅，男將顏樂旻在男子南拳南棍則名列第5。港隊亦派出楊頌熹出戰男子太極拳及太極劍，終以18.903分屈居韓國隊及汶萊隊對手之下奪銅。

劉慕裳上周於空手道女子個人形摘銅，加上武術隊的3面銅牌，截止今午暫列獎牌榜第58位。壁球女將鄭雅晴昨在32強以局數2：0輕取烏克蘭隊對手，成為港隊唯一晉級16強的球手，今早以局數0：2不敵英國隊對手。23歲的前世青冠軍張家瑋出戰男子英式桌球16強，則以局數3：0掃走英國隊對手，於香港時間周六凌晨於8強惡鬥巴基斯坦隊球手。

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