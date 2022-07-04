英超｜沙特球會斥9.8億年薪誘C朗加盟　坦夏格稱馬古尼明晚復出踢半場 (19:49)

曼聯周二於泰國上演的首場季前熱身賽，以4：0大勝宿敵利物浦，昨飛抵澳洲墨爾本備戰明日友賽墨爾本勝利。曼聯領隊坦夏格在泰國表明，未有隨隊踢熱身賽的C朗將不會離隊，今再被問及同樣問題，這名荷蘭籍新帥重申沒有改變決定。可是，據葡萄牙CNN報道，某沙特球會願以2.1億鎊（約19.5億港元）的兩年薪金利誘C朗來投，佐治文迪斯和曼聯則可共得4500萬鎊（約4.2億港元），故若這宗交易成事，總金額可達2.55億鎊（23.7億港元）。

坦夏格證實因傷無緣碰利物浦的隊長哈利馬古尼，明日有望復出比賽半場，他又稱讚新秀後衛拉特和前鋒加拿祖等具潛質。另外，曾效力曼聯8年的翼鋒拿尼，剛在周二與墨爾本勝利簽約兩年，明天可能「地標」倒戈，但這名35歲的葡萄牙前國腳說：「我也想披甲，但剛來到澳洲，仍有很多事要辦。」

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