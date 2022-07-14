游泳｜何詩蓓拍廣告自嘲沒天分　腳傷無礙料下月主場復出 (16:50)

何詩蓓去年於東京奧運收穫兩面銀牌，同年底的短池世界賽亦勇奪2金1銅，並在200米自由泳打破世界紀錄，寫下本港泳壇歷史。賽場上的優異表現亦得到廣告商青睞，她今日出席其主演保險廣告的首映禮，笑說拍攝廣告與訓練相比，是「不一樣的辛苦」，「幸好這次拍攝內容都是游水，是我的範疇以內。拍攝後知道自己沒有演技及配音天分，還是專注游泳好了」。

何詩蓓今年5月底訓練時弄傷腳踝，雖一直維持訓練，惟與團隊商討後棄戰長池世界賽。她稱縱使錯過爭金良機感少許失望，惟表示在非奧運年會以訓練為主，「不會給自己太多壓力，不可能每年表現都一鳴驚人。我的想法比較長遠，若休戰能讓腳患更快康復，把目光放在2024年（巴黎奧運），我便會選擇棄戰」。

近日返港完成隔離的何詩蓓，透露目前已恢復正常訓練，每日由物理治療師觀察情况，下月的香港公開游泳錦標賽將成為其復出戰，「好期待，始終今年未比過賽」。她又說，暫會以香港作為訓練基地，10月至11月分別到德國、加拿大及美國參與世界盃分站，12月在澳洲舉行的短池世界賽再度衝金。她又稱若時間許可，下周或親赴港九學界游泳第一組（D1）賽場，為母校聖保祿中學師妹打氣。

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