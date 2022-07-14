英超｜史達寧投車路士抵美首操　獲讚將成新領袖　杜曹稱下一步重組防線 (18:06)

入主車路士一個半月的新班主保亞利終出現首簽，宣布羅致27歲的史達寧，據報其周薪達30萬鎊（約280萬港元）。他說：「我在過去的職業賽生涯已有不少成績，但仍渴望得到更多，期望能為車路士再有貢獻。」史達寧孩提時隨母親由牙買加移居倫敦西北部區域尼斯登（Neasden），故此他說：「倫敦就是我的家，我所有的事情都在這裏開始，我現在為能每周都在親友面前比賽而雀躍。」

史達寧不忘感謝效力7年的曼城，他說：「我20歲來到曼城，今天已由年輕人成為一個男人。多謝曼城無盡的支持，能穿起曼城戰衣是一種榮耀。」「藍月」主帥哥迪奧拿上季重用菲爾科頓，基亞利殊亦間歇獲派上陣，史達寧已非必然正選，並有報道稱他「上車」前，曾向利物浦領隊高普表達回巢意願，卻因車路士的開價而無疾而終。

車路士中場美臣蒙特稱讚史達寧是一個頂級球員外，他說：「我有幸能在英格蘭隊與他並肩作戰，他曾以隊長身分率領隊友比賽，我從中獲益良多。」蒙特又特別提及後衛魯迪格和安達斯基斯坦臣離隊，前鋒盧卡古也被外借，擔心會帶來不穩定，但史達寧的來臨，「絕對可成為球隊的新領袖」。

杜曹亦指出：「車路士早前遭制裁，並失去一些有經驗的主將，已落後對手，簽入史達寧就是展示球會的野心。我們的目標是增強競爭力及爭勝，若沒有高質球員加盟，休想成為英超冠軍。」這名德籍名帥又強調道：「球隊目前的優先考慮是為後防增兵，那已不是秘密了。」

盛傳車路將於日內斥資3400萬鎊（約3.2億港元）收購拿玻里中堅高列巴尼，並很有機會再從曼城收購另一後衛尼敦阿基，以及簽入芝加哥火燄門將加比爾史路連拿，但這名18歲新星若落實來投，會以借將身分返回該支美職球隊。

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