羽毛球｜鄧俊文謝影雪星州賽勇闖8強　李卓耀出局未為伍家朗復仇 (15:09)

鄧俊文與謝影雪在首圈輕取埃及隊組合後，今早於16強面對印尼隊的Serena Kani/Hafiz Faizal，以局數21：16及21：10輕取對手，挾4號種子身分打入混雙8強，明日轉戰7號種子吳塤閥/賴潔敏。港隊另一對混雙組合李晉熙與吳芷柔，面對同屬大馬的陳堂傑/蕭紫萱，則以13：21、7：21敗陣出局。

而大馬的22歲新星黃智勇昨日爆冷擊退港將伍家朗後，今日面對港隊另一男單主力李卓耀，亦以21：15及21：13報捷，搶得8強席位。屬千禧後的黃智勇近年極速冒起，今年初於印度公開亦打入男單4強。另外，港將伍家朗雖於今站首圈止步，但憑上站馬來西亞大師賽銀牌佳績，世界排名微升1級至12位。

其他報道：巾幗判官衝破足壇性別界限 3女球證破天荒世盃執法 加倍努力抗男權霸凌

其他報道：巴塞勢5.3億簽拉芬夏 車路士傳斥近7億斟高列巴尼尼敦阿基