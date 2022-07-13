足球｜巴塞同意簽巴西翼鋒拉芬夏　孫興慜梅開二度熱刺熱身賽旗開得勝 (23:01)

列斯聯去季在英超驚險護級後，拉芬夏比洛尼屢傳離隊，潛在買家有巴塞隆拿、車路士和阿仙奴，至近日盛傳他已飛抵巴塞，該隊今發表聲明道：「我們和列斯聯已就拉芬夏比洛尼的轉會，原則上達成交易協定，下一步會是等待該球員的體測結果。」據報他的基本轉會費約是4900萬鎊（約4.6億港元），連同浮動獎金條款共約5700萬鎊，料會簽約5年。巴塞會長拿樸達同時亦稱，與法國隊翼鋒奧士文尼迪比利簽約兩年。

此外，車路士今突然傳言，與拿玻里只餘1年合約的31歲中堅高列巴尼，將以3400萬鎊（約3.2億港元）的轉會費來投，並引述這名塞內加爾國腳的說話，「事情已在正確的軌道上，我將會稍後會確認」，同時據報車路士將斥資約4000萬鎊（約3.7億港元），從曼城買回27歲的尼敦阿基。該名可任中堅或左閘的荷蘭國腳是車路士青訓產品，曾在2012至17年效力該隊。

然而，高列巴尼和尼敦阿基或最終並非車路士新班主保亞利的首簽，理由是已在社交網站向曼城發出告別信的翼鋒史達寧，會到美國會合車路士及簽約加盟，而且「藍戰士」亦盛傳接近以800萬鎊（約7500萬港元）收購門將加比爾史路連拿，而當這名18歲芝加哥火燄新星一旦加盟，便會借回該支美職球會。

熱刺今昨晚有新兵前鋒李察利臣「地標」下，在首爾上演的首場季前熱身賽，藉孫興慜及哈利卡尼各梅開二度，助球隊以6：3挫在73分鐘券踢一人的韓職明星隊。熱刺此役另外兩名新兵翼鋒比列錫及中場比蘇馬沒有上陣。熱刺將在周六於水原市友賽西維爾。

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