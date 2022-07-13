網球｜黃澤林結束1年征途返港小休　冀乘大滿貫佳績美網爭冠 (19:32)

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黃澤林在去年美網和今年澳網的青年組雙打伙葛原般奴接連奪冠，本月在溫網青年組單打勇闖8強，寫下港隊歷來最佳成績。他為了續辦簽證，結束近一年的征途返港，預計留港3至4周，這名18歲港將在接機大堂甫見傳媒，便馬上高呼掛念香港，「我很想念家人和朋友，很難才能回港，也很長時間沒講過廣東話」，他更笑言想念香港美食，完成隔離要馬上跟家人吃自助餐慶祝。

提到過去一年屢創佳績，黃澤林也坦承意外，除了兩項大滿貫雙打錦標，他亦滿意溫網單打的成績，盼之後專注單打也能延續好表現。黃澤林短暫留港，隨後將飛到泰國比賽，或返回西班牙繼續訓練，備戰下月美網，他笑言希望伙拍葛原般奴再戰雙打，蟬聯冠軍，「我們在上屆贏了冠軍，如果他有意參賽的話，我一定跟他組隊」。現時世界排名978位的黃澤林，表示長遠目標是將世界排名推高至頭350位，繼而參加更大型的職業賽。

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