東亞盃｜港足首仗對手日本公布26人大軍　宮市亮相隔10年回歸 (18:10)

現年29歲的宮市亮昔日被譽為天才球員，17歲已赴歐洲試腳，最終在2010年加盟阿仙奴，但4年來僅為「兵工廠」上陣5仗，包括1場英超及4場盃賽，其間更多是外借生涯，先後借到飛燕諾、保頓、韋根及川迪，在英超及荷甲有一定上陣機會，但同時飽受膝傷困擾。他在2015年轉投聖保利征戰6季德乙，縱有兩季上陣超過25場，但仍未能擺脫做「傷追人」，於2017/18年球季更全季收咧，一度面臨提早掛靴。宮市亮於上季中回流日職加盟橫濱水手，在28歲才首戰日本聯賽，今季14場6次正選，交出3入球3助攻。

此外，日本東亞盃名單中有10人首入選踢國際A級賽，包括宮市亮的兩名橫濱水手隊友，32歲的水沼宏太，以及曾外流的前鋒西村拓真。其餘新人還有在今季日職表現出色的湘南比馬前鋒町野修斗，以及柏雷素爾小國腳細谷真大等。其餘入選有神戶勝利船雙星武藤嘉紀及橋本拳人，川崎前鋒一對守將谷口彰悟及山根視來等。不過，暫列日職次席的鹿島鹿角未有球員入選，包括今季回流狀態大勇的鈴木優磨。

港足將於下周二晚上6時20分迎接東亞盃首仗，在茨城縣硬撼日本隊。女足東亞盃亦於本月19至27日在茨城及愛知縣舉行，參賽4隊為中、日、韓及中華台北女足。

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