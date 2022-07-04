友賽｜坦夏格認大捷不足高估曼聯　證馬古尼周五傷癒復出　高普：麾下缺態招敗 (15:50)

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坦夏格表示，滿意麾下昨仗精神面貌，但提出看到球隊仍然有很多失誤，「我們創造了很多機會，但在逼搶有失誤，也錯失一些埋門，球員需再更加努力避免出錯，不過這只是剛開始」。他續道，利物浦是役分開3隊各踢30分鐘，因此不能因大勝賽果而高估曼聯球員實力。

曼聯完成首場季前熱身賽後將會啟程赴澳洲，在周五晚上6時零5分作客澳職球隊墨爾本勝利。早前獲坦夏格確定續任隊長的中堅哈利馬古尼，將可在這仗傷癒復出。

另邊廂，利物浦在季前首擊大敗予宿敵，兩名新兵法比奧卡華奴及達雲紐尼斯均首登場，前者曾攻門中柱；高價前鋒達雲紐尼斯於下半場62分鐘後備入替，但在完場前曾門前炒高，錯失入球黃金機會。主帥高普賽後解釋球隊較遲開操，包括紐尼斯在內的部分遲歸隊球員僅復操3日，狀態明顯未足以應付比賽，因此才將球隊分為3隊，讓每人各踢30分鐘。他說：「儘管我討厭輸波，但對於部份球員來說，今（昨）仗是來得太早，有不少錯誤，但最後5分鐘球隊至少有3至4個入球機會，否則是有機會扳平比數」。

紅軍緊接將到新加坡，在周五晚上8時35分與另一英超球隊水晶宮「拍跳」，之後就會結束亞洲之旅回到歐洲。

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