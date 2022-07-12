友賽｜曼聯泰國雙紅會4蛋贈紅軍　收購迪莊恐觸礁或改斟柏利迪斯 (22:51)

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兩軍今仗均以全新球衣亮相，身披紅色主場戰衣的曼聯精銳盡出，包括拉舒福特等主力悉數上陣，中場般奴費南迪斯則取代哈利馬古尼擔任隊長。以白色作客球衣應戰的利物浦則收起穆罕默德沙拿等主將，以哈維艾利洛等小將擔任正選，而日前操練時疑受傷的新兵達雲紐尼斯證實無恙，但今仗先列後備，至下半場62分鐘上陣。

利物浦開賽初段多次向曼聯後防施壓，但均被迪基亞化險為夷，紅軍射手路爾斯戴亞斯禁區外施射更越柱而出。至12分鐘，曼聯終憑反擊得手，利物浦後衛禁區內解圍失誤，辛祖伏兵門前射遠柱入網開紀錄。此後曼聯奪回主導權，至30分鐘中場費特禁區外笠射得手，3分鐘後更有外借歸隊的法國隊前鋒馬迪爾面對艾利臣比加妙射建功。半場領先的曼聯換邊後有新兵杜維爾馬拉西亞後備入替，至76分鐘憑20歲烏拉圭隊新星小將法根度柏利斯查埋齋，最終以4：0大勝揚威雙紅會，在季前熱身賽旗開得勝。

另據西班牙傳媒報道，曼聯已派出新任行政總裁李察阿諾特等兩名高層前往西班牙，與巴塞隆拿管理層會面商討收購中場法蘭基迪莊。雙方此前據報同意轉會費為為6500萬歐元（約5.1億港元），連同浮動獎金條款料高達8500萬歐元，但迪莊無意離隊致談判停滯不前。坦夏格在出席「雙紅會」的賽前記者會時，拒絕評論這名曾在阿積士合作的舊部，「我不會談論與其他球會仍有合約的球員，但我們仍尋找中場及進攻球員。」傳遭巴黎聖日耳門棄用的阿根廷國腳里安度柏利迪斯，據報成曼聯另一目標，其身價料達3500萬歐元（約2.76億港元）。

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