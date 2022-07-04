長跑｜奧運4金名將法拉公開身世　童年偷渡赴英　盼外界認清販賣人口問題 (20:15)

39歲的法拉生於索馬利蘭，童年移民英國，但這名奧運4金得主在紀錄片透露早在4歲時，父親於內戰身亡，家庭從此不再一樣，他說：「我被迫與母親分開，被不認識的女人帶着偷渡英國，成為了另一家庭的孩子，改名法拉。」他又透露，被帶到英國初期被該名女人警告，若想與家人重逢，就要一直噤聲，為生計亦要照顧比自己年幼的小孩。

法拉早於13歲在英國田徑界嶄露頭角，自此改變一生。他於2000年取得英國公民身分，2012年及2016年奧運包辦5000米及1萬米共4金。他表示這次決定公開身世，全因獲家人及孩子鼓勵，亦希望世界認清販賣人口的問題，他表示：「有很多人的經歷與我一樣，不知他們如今過着怎樣的人生。我很幸運，跑步救了我一命。」

法拉去年因傷患等影響，無緣入圍東京奧運，上周宣布將告別場地賽，10月將再戰倫敦馬拉松。

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