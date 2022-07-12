甲一籃球｜陳兆榮與新婚太太分隔兩地　專注準備下周為東方復賽 (16:42)

本地籃壇因今年1月的第五波新冠疫情爆發而停擺，甲一聯賽將於下周二復賽。東方隊長陳兆榮表示政府在5月19日放寬防疫措施，在室內體育處所豁免口罩令後已如常復操，目前球隊狀態不俗。

雖然衛冕的南華陣容大變，教練巴拿莫域、主力惠龍兒和楊和離隊，但陳兆榮懶理他人，強調東方只專注做好本分，逐場盡力爭勝。甲一停擺期間，陳兆榮在4月飛到澳洲與拍拖多年的女友結婚，他笑稱現時仍會把重心放在球場上，「我和老婆分隔兩地，她在澳洲、我在香港，各自為事業打拼。」

東方近日打了3場友誼賽，教練柏利施域滿意球員表現，同時稱卜聿揚和梁嘉顯等年輕球員皆有進步。不過，他稱東方在高級組銀牌賽跟福建鬥至加時險勝，兩軍在甲一復賽首戰再度碰頭，將是一場考驗。柏利施域續稱，東方陣容沒有任何變動是優勢，「如果球隊陣容每季都變，這就像六合彩一樣，幸運的才有好成績」。

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