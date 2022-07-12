港超｜傑志新季簽東方雙將　朱志光稱陣容變動注新鮮感　月底赴韓集訓 (14:58)

傑志在5月出線亞冠分組賽，球隊上周四復操，備戰出戰亞冠16強對泰國球隊巴吞聯及新一季港超。傑志表示暫定本月26日赴韓集訓，會在當地踢5場友賽，對手包括韓職球隊FC首爾及仁川聯，以及韓乙的首爾依戀FC等。「藍鳥」過去兩個月共有8名球員約滿離隊，包括港足代表謝家強、陳肇鈞、唐建文，韓籍中堅朴俊炯亦轉投泰國球隊拉查武里，還有小將陳晉一日前赴西班牙試腳。

為補充兵源，傑志今日宣布新季28人大軍有3名新兵加盟，分別是由東方龍獅來投的巴西籍29歲中場米基爾及33歲中堅艾華度，以及28歲晉峰左閘佐敦布朗，3人分別穿上17、34及23號球衣。傑志補充綽號「爆炸頭」的艾華度，暫註冊為外援出戰亞冠，他將在短期內入籍取得特區護照，佐敦布朗下月初才歸隊，將以本地球員身分註冊，未能趕及參加亞冠，3名青訓球員顏卓彬、畢頓及賓紀文亦會歸隊。此外，剛約滿東方的舊將費蘭度及前港足青年軍後衛周緣德亦有隨隊跟操。不過，隊長黃洋及多名外援如丹恩奴域、巴爾拿及明加索夫因較遲歸隊，今早只留在健身室訓練。

傑志新季續由朱志光出任主教練，對於兩名森巴新兵，他形容米基爾活動範圍大，適合傑志踢法，可在中場起串連作用，中堅艾華度則身高佔優，熟悉香港足球。他又形容佐敦布朗是出擊型後衛，後上時間及傳中不錯。連同赴歐試腳的陳晉一，「藍鳥」今季有9名球員離隊，但只簽入3名球員，朱志光認為近年持續取得佳績，是時候需要注入一些新鮮感，「傑志每年都是強隊，由我上任以來每季都是爭標。陣容若持續2、3年不變，效果一定會失敗，因此需要調整，而且球員有來有去是正常情况」。他又提及費蘭度希望重返傑志，「他是好球員，但能否簽約，要視乎他跟操的情况和球會洽商進展，醫療團隊都要檢查其傷患」。至於畢頓及何振廷或會外借冠忠南區。

亞冠16強一場分勝負，朱志光先為球隊減壓，坦承對手巴吞聯水平跟分組賽對手不同級數，必須先穩固防守，又認為「傑志能走到這一步已像發夢一樣」。兩名中堅謝家強及朴俊炯離隊，加上中場主力巴爾拿停賽一場，朱sir透露考慮立即起用艾華度，以及老將羅拔圖由右閘移任中路任中堅或防中，右閘則由港將羅梓駿出任。

傑志2022/23年球員名單

門將：1王振鵬、86保羅

後衛：2羅梓駿、3丹尼、5艾里奧、12杜馬思、15羅拔圖、22賓紀文、23佐敦布朗*、34艾華度*、66曾以行

中場：4查理史葛、10基爾頓、14何振廷、17米基爾*、19黃洋、20趙聡悟、24顏卓彬、28鄭展龍、31陳傲軒、37巴爾拿、67畢頓

前鋒：7明加索夫、8安永佳、9丹恩奴域、30張廣然、88艾力士、99潘沛軒

註：*為新加盟球員

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