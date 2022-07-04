美職｜朗尼抵美勢接掌華盛頓聯隊　年薪785萬　獲工作證前暫任顧問 (20:21)

朗尼上月離開下季降落英甲的打比郡，據報過去數周與球員時代曾效力的華盛頓聯隊聯絡，日前已有報道稱36歲的他有望出任教練。美國《華盛頓郵報》報道，朗尼已接近同意華盛頓聯隊開出的合約條款。這名曼聯名宿在抵埗華盛頓時，更向在場傳媒和球迷稱，「差不多所有事情都解決了」，似暗示短期內可履新。

然而，據報辦理他的工作證需時2至3周，這段期間不能督師，只能以球隊顧問角色，協助看守教練查特艾殊頓領軍。華盛頓聯隊日前作客慘負費城聯0：7，暫在美職東岸聯賽排尾二。

另據英國《每日郵報》報道，朗尼若續在英甲執教打比郡，平均年薪只獲約18.2萬鎊（約171萬港元），遠低於去季在英冠角逐可得約87萬鎊（約817萬港元），疑成為朗尼遠赴美職執教的主因。暫時未知朗尼的妻子歌蓮何時赴美會合，有報道指朗尼於2018至2020年當華盛頓聯隊球員時，歌蓮無法適應當地生活，成為朗尼回歸執教的最大障礙。朗尼曾為華盛頓聯隊上陣52次入25球，2020年初返回打比郡擔任球員兼領隊，至去年掛靴時為該隊上陣35次入7球，而他執教打比郡的成績是85戰24勝22和39負，勝率只有28.2％。

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