英超熱身賽｜C朗避戰曼聯澳洲行　去留續成疑　孫興慜機場迎接熱刺隊友抵韓 (18:13)

C朗近日據報向曼聯提出今夏有意離隊，一直未歸隊復操的他未有隨隊遠征泰國展開季前熱身賽之旅，無緣明晚與利物浦交戰。據英國《每日郵報》報道，曼聯後日轉赴澳洲，並於周五作客墨爾本勝利的友賽，這名37歲葡萄牙隊球星亦同樣不會隨行。不過，盛傳即將加盟「紅魔」的丹麥國腳基斯甸艾歷臣，則有望趕及隨行與球迷見面。

據英國《太陽報》報道，C朗在申請離隊前夕，剛獲得一筆來自會方的6位數字英鎊獎金，有關金額涉及其肖像權及射手獎金的條款。惟知情人士向該報透露，C朗早在數周前已表明離隊立場，相信與收取獎金問題無關。《鏡報》的消息則稱，有贊助商因擔心收益受損而向會方施壓，希望曼聯可留住C朗。

另外，熱刺將於後晚作客友賽韓職明星隊，大軍昨晚飛抵首爾，早已身處當地的韓國隊球星孫興慜更舉牌接機兼準備禮物，歡迎隊友來到其家鄉。熱刺今夏已簽入5名新援，包括李察利臣及比蘇馬等4將均有隨隊。

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