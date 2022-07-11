東亞盃｜港足復操多人缺陣　主帥安達臣補選中超3港將　勞烈斯獲放行 (15:23)

港足上月到印度戰畢亞盃外不足一個月，今起一連5日在將軍澳足球訓練中心再次操練，準備下周二至本月27日於日本兩個城市出戰東亞盃決賽周，面對中、日、韓3隊。安達臣表示，本想以亞盃外原班人腳出戰東亞盃，但因部分球員以不同原因而未能出賽。初選33名球員只有19人出席今晨首課操練，缺席14人當中，據悉安永佳等6名傑志球員要備戰下月中的亞冠16強，周四才會合港隊。

主教練安達臣在操練後補充，理文3名球員因傷將要退隊，包括迪高、顏樂楓及余煒廉，理文補充重返港足的黃俊皓亦有傷未能操練，東方則有黃梓浩缺席。約滿暫無球會的謝家強、陳肇鈞、費蘭度及李嘉耀未有現身，安達臣稱謝家強身在英國，或直接到日本會合，又透露費蘭度正隨傑志跟操。

上次亞洲盃外圍賽時，安達臣炮轟中國球會拒放行港將，但由於中超已延遲第2階段聯賽開賽，讓路給中國隊備戰東亞盃，安達臣稱將積極爭取徵召3名在中超落班的港將，包括廣州城中場陳俊樂、浙江隊後衞梁諾恆，以及梅州客家中堅勞烈斯，他稱3名球員都願意為港足出賽，但提及跟相關球會溝通及處理球員簽證仍存問題，又稱內地球會不希望港足能派較强陣容對中國隊，「我對這說法不理解，但若屬實的話，我會對中國足球很失望」。香港足球總會其後宣布，已補選以上3人入初選名單，並已收到梅州客家的電郵，同意讓勞烈斯歸隊。港足將於周五公布決選名單，周六下午起程到日本。

港足正、副隊長黃洋及葉鴻輝均未入初選，安達臣解釋葉鴻輝出於家庭原因，黃洋則需在港修讀教練牌照課程。被問到隊長人選，他透露除了在亞盃外戴過隊長臂章的謝家強，還有曾在閉門友賽做過隊長的中堅馮慶燁。對於今次東亞盃目標，安達臣稱除了盡力爭佳績，亦想給部分球員從對陣強隊中累積經驗。

此外，安達臣將本周所有操練時間全程開放予傳媒拍攝，訓練內容有不少迫搶練習，球員「埋牙」場面甚多，這名59歲挪威籍教頭在過程中不停高呼「Attack」（進攻），提醒麾下要時刻更進取。

東方龍獅22歲前鋒孫銘謙於兩年半前有份到韓國釜山參加東亞盃決賽周，對日本隊有上陣。對於有機會再次參與這項賽事，他提及日本隊球員用波能力強，要為比賽節奏快做足心理準備，賽前亦要做好準備和珍惜對強隊的學習機會。

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