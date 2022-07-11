單車國家盃｜李慧詩凱林賽第4完成復出首擊　稱奮力返最高水平表現收貨　 (17:12)

李慧詩於凱林賽首圈以小組首名直入次圈，師妹楊礎搖在另一組排第6跌入復活賽，其後以小組第3身分出局。李慧詩於次圈排第3衝線踩入決賽，她在壓軸戰原本守在內檔第3位，惟接連被對手從外檔趕過，終以「梗頸四」完賽，東道主車手力壓新西蘭隊及荷蘭隊車手奪金。李慧詩在社交網稱：「久別賽場多時，盡了很大努力去適應這種高速度賽事，我已為成績感滿意。」早前表明會續戰杭州亞運的她，又寫道有緣再見，特別加上「可能」一字，似是未知會否再亮相這項國際賽大賽。

港隊同日兵分多路出賽，逄瑤與楊倩玉出戰女子麥迪遜賽，在第10個衝刺圈首名衝線搶得5分，最終力壓巴西隊及中國隊，在8隊中獲第6名。男將梁嘉儒出戰全能賽，戰畢4項後獲38分，在23人中名列17。短途男將杜棹熙出戰爭先賽200米資格賽，則只踩出10.531秒，以31名未能出線。

其他報道：東亞盃｜港足復操多人缺陣 主帥安達臣補選中超3港將 勞烈斯獲放行

其他報道：溫網｜佐高域挫基茲奧斯四連霸 累積21大滿貫 乘結婚紀念日勝利獻太太