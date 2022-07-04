溫網｜佐高域挫基茲奧斯四連霸 累積21大滿貫 乘結婚紀念日勝利獻太太 (01:06)

佐高域於男單決賽面對首闖大滿貫決賽的基茲奧斯，以4：6先失一盤後以6：3及6：4反超前。二人在第4盤陷入激戰，基茲奧斯多次失誤後情緒失控，進入「搶七」時表現亦受影響，最終佐高域輕鬆以細分7：3奠勝。他一貫鬼馬作風，先是摘下一小撮草放進口中，又「剷草」慶祝。他亦大讚基茲奧斯的表現，又說：「賽前我們約定贏的請吃飯，所以他輸了。你的表現令我尊敬，你過去的努力都得到回報了。」

二人賽前笑說，要相約賽後到酒吧消遣，但男單決賽之日正是佐高域與太太的8周年結婚紀念，令這名球星面對主持追問時，不禁尷尬笑說：「不要再問了，這樣你會令我有麻煩。」佐高域獲妻女現場見證捧盃，兒子則因比賽而錯過這一幕，他又舉起獎盃向太太說：「沒有你，我成就不到這冠軍。紀念日快樂，這是你的禮物。」

佐高域第21次捧起大滿貫男單錦標，當中包括7次溫網錦標，他被問及七奪溫網時說：「孩童時代，我看到森柏斯贏得溫網冠軍，就叫父母買球拍給我。這是我對網球的初印象，能夠站在這裏奪得冠軍，意義極為重大。」佐高域年初因疫苗風波而無緣爭奪澳洲公開賽，再於法國公開賽8強敗陣，今年波折重重下終如願奪得大滿貫，但他仍有機會因未接種疫苗，而無緣爭奪美國公開賽冠軍。

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