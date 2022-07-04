港甲｜大埔反勝深水埗奪聯賽盃　兩區隊賽後證下季升超　李恆匯重返大埔任主帥 (21:44)

今季本地聯賽因疫情腰斬後，香港足球總會在球場重開後於5月底起舉行港甲、乙及丙組聯賽盃。大埔及深水埗在分組賽成各組次名晉級，再於上周4強分別挫沙田及高力北區後，今日會師決賽，吸引數百名球迷到九龍灣公園球場觀戰，幾乎坐滿可容納1200人的觀眾席，場面熱鬧。

深水埗今仗由曾效大埔的梁星耀在禁區頂起腳射地波，射破門將李瀚灝的十指關先開紀錄。大埔及後由後衛陳港斌接應罰球第一時間撞射扳平，這名港超球隊冠忠南區舊將於換邊後再做「帶刀侍衛」，殺入禁區接應趙少維的傳中飛身頭槌破網，個人梅開二度，協助今仗穿上紅衫的「綠戰士」，以2：1反勝深水埗，賽後高舉港甲聯賽盃獎盃。至於頭場季軍戰由高力北區以2：1擊敗沙田摘季。

大埔早前已表明下季將應邀升班重返港超，秘書長陳平賽後再確認早前約滿理文的助教李恆匯，將會重返大埔出任主教練，並由呂志興、葉佳及陳家麒等球隊「元老」輔助。大埔新任主席林奕權透露班費約800萬元，以年輕球員為主，並已羅致兩名未有港超經驗的巴西籍外援。陳平期望有港超經驗的陳港斌和陳曉鋒，聯同葉佳等老將支援小將，預計本月中陣容會再有眉目。陳港斌稱在港超多年於盃賽決賽都不會做到關鍵角色，「今日就係到我」。他補充因有兼職教足球班，仍要考慮是否隨隊升班。

深水埗早前表明「在聯賽盃取佳績」將會升班，主教練高俊基證實上周已回覆足總將會升班，並爭取在深水埗運動場做主場，承認預算不多，希望至少籌組約500萬元班費，但強調「球隊高層吩咐我們一定要準時出糧，我們深水埗區隊從來無欠薪」。不過他承認不少球員都有正職在身，期望至少有一半球員能隨隊升班，包括數名有港超經驗的球員，但仍需跟對方再溝通，「不能說因為賣交情、賣熱血，就低過最低工資去踢，這是無可能」。教練團則仍由他聯同潘文迪領軍。

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