英超｜利物浦抵埗泰國備戰曼聯　傳票價盛惠5500元　杜曹疑恐打亂部署拒C朗來投 (20:18)

利物浦今抵達曼谷機場，同樣受到像昨日曼聯到埗後，有以百計泰國球迷歡迎，其間不時聽到「粉絲」叫喊前鋒穆罕默德沙拿的名字。據報這場「雙紅會」的每張票價高達約700美元（5500港元）。曼聯此役後會到澳洲比賽3場，之後返回歐洲友賽兩支西甲球隊。坦夏格稱，這些熱身賽的好處，是他、教練團及球員之間可以進一步互相了解。他說：「我的工作是建立團隊和改進球隊。我們想踢出球員在控球和無球在腳時，都能展出積極主動的足球風格。」

另據英國《每日郵報》報道，杜曹下季的心儀進攻組合並沒有C朗，而是夏維斯擔任「假9」，伙拍勢由曼城來投的翼鋒史達寧，加上將收購的列斯聯翼鋒拉芬夏比洛尼，又或巴塞隆拿翼鋒奧士文尼迪比利一起攻堅，故此C朗若加盟，便很可能會像上季的曼聯般，規限了拉舒福特、查頓辛祖和格連活特的發揮，並損害球隊的和諧氣氛。此外，傳言贊助商已向曼聯施壓，不能讓仍具叫座力強的C朗離開，使會方陷於兩難。

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