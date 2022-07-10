籃球｜中國男籃6將檢測陽性　中華台北反駁內地傳媒「傳染論」 (18:57)

中國隊上周一（4日）完成世盃外首圈分組賽，大軍轉抵印尼備戰周二（12日）展開的亞洲盃。惟周琦、付豪、郭艾倫、趙繼偉、徐傑、沈梓捷出發前證實確診，周琦據報更在墨爾本機場暈倒送院。中國隊隨後緊急徵召5名球員赴印尼，染疫球員則在澳洲留醫，能否趕及出戰亞洲盃成疑。

中國籃球評論員蘇群指出，中國隊出賽期間非常重視防疫，一直按賽會要求檢測，更稱「現在普遍懷疑是和中華台北隊兩次交手的時候被傳染」。中華台北隊出發前已有歸化兵阿堤諾及劉駿霆確診，另有兩人抵埗後驗出陽性。中國隊在兩次對壘中，分別以36分及41分之差大勝。兩軍在亞洲盃亦身處同組，然而中華台北的世盃外及亞洲盃大軍並不相同。

中華台北籃協昨（9日）發聲明，強調職球員每日均有做檢測，得出陰性結果才會進入球場，得悉球員染疫便立即通報並安排隔離；並稱大軍賽後至離境前，並未與中國隊有任何接觸。中華籃協重申絕無隱匿疫情，批評向對手散播病毒的說法與事實不符。

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