欖球｜港欖15人亞洲賽擊敗韓國三連冠　月底鬥湯加爭世盃入場券 (22:23)

港隊甫開賽便有邊鋒Charlie Higson-Smith犯規被逐，不過港隊在半場仍領先15：0。雙方下半場鬥得激烈，韓國一度重奪領先，但Gregor McNeish在 80分鐘射入罰球，助港隊以23：21絕殺韓國，蟬聯亞洲賽冠軍。

香港欖球總會原本於4月宣布，在社區防疫措施影響訓練及球員作賽的安全下決定退出亞洲賽。不過隨後亞洲欖球總會提出新賽制，讓爭取衛冕的港隊直入決賽，而港隊擊敗韓國隊並蟬聯亞洲賽冠軍後，同時晉級世界盃亞洲區外圍賽，將於本月23日在澳洲鬥湯加隊爭奪法國世界盃資格，負方需轉戰國際遺材賽爭取入場券。

因應本港隔離措施限制，港隊早前已宣布若晉級世界盃亞洲區外圍賽，將會直接飛往澳洲備戰，令整個旅程長近1個月，因此途中亦有可能進行另一輪徵召。

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