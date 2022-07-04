港足︱簡嘉亨做大港腳　「波牛」社工安德里也羨慕：社會對少數族裔漸改觀 (22:06)

安德里是曼聯球迷亦經常踢波，曾笑言「我每天日常就是吃、睡覺和足球」，他去年10月還考獲香港足球總會D級教練牌照。現年36歲的安德里稱，仍記得12歲時渴望參加足總的麥當勞青少年暑期足球訓練計畫，雖然當年申請表只有中文版，但無阻他參加決心，最後請求大廈保安幫他翻譯和填寫表格，令他成為該屆唯一的少數族裔學員，之後連續兩年為九龍城區隊踢比賽，「我永遠都會感激有足球的存在，真正改變我的生活，讓我在球場上獲得認同感」。他期望將來可看到本地球會青年軍，有更多機會讓南亞裔青年踢波。

簡嘉亨及All Black FC教練Medard於3年前曾找安德里協助申請特區護照，後來發生社會運動後令他未能再跟進個案。不過簡嘉亨於5月中成為港足亞洲盃外圍賽決選25人之一後，安德里在社交網有發文道賀，稱Khan入選港隊證明香港是個多元社會；港足上月到其家鄉印度出戰亞盃外時，期間他亦支持港足出線。安德里承認很羨慕簡嘉亨能代表港足比賽，「在我個年代都有不少的少數族裔好想踢職業足球，但一直沒有機會，所以當聽到他想申請護照來踢職業足球和代表港隊，我也想過這是幾乎無可能發生的事，所以Khan真是做到好大突破，以他為榮」。

簡嘉亨以一年時間領取護照，安德里稱自己即使在港土生土長，10多年前申請時也試過被拒，最後成為註冊社工，加上獲立法會前議員張超雄去信協助，他才能夠於2017年取得特區護照成為香港人，「過程中都花了2、3年時間，幾經辛苦先拎到。我們申請特區護照並不是必然權利，在港出生的少數族裔也不一定可領取，政策上是需要改善」。安德里稱近年每當有機會到學校或機構分享時，他會繼續表達「少數族裔都是香港人」的聲音，「唔好因為族群內有人做錯事，就認定所有南亞裔都是這樣。我們有記者利君雅、藝人喬寶寶、楝篤笑藝人阿V、有我做社工，現在再有球員簡嘉亨，證明我們都有能力貢獻香港，講真今時今日我們這班少數族裔的中文水平都唔差，識講識聽甚至識寫，近年我感受到，香港社會對少數族裔的想法開始有些改觀，會多了認同你都是香港人」。

相關報道：努力換認同 南亞裔港足感染同鄉 簡嘉亨踢出歸屬感

其他報道：亞盃外｜港足因鄰組菲律賓落敗提早出線 自1968年後重返決賽周

其他報道：亞洲盃︱簡嘉亨成首名巴裔大港腳 赴泰集訓爭表現 安達臣難理解有球員拒徵召