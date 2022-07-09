世運會｜劉慕裳世運會摘銅寫港隊歷史 (16:49)

劉慕裳在空手道女子個人形賽事中被編入A組，她在小組賽先後擊敗埃及隊選手和美籍日裔的國米櫻，並不敵世界排名第2的日籍名將大野光，在分組賽錄得2勝1負，晉身4強。首次參與世界運動會的劉慕裳隨後面對世界「一姐」、西班牙隊的珊齊絲，以「泊拔塞」取得25.66分、以1.26分之差落敗，需轉戰銅牌戰。

劉慕裳在銅牌戰面對意大利隊的卡莎莉，她以「北谷屋良公相君」應戰，拿下26.28分，最終以0.74分的優勢勝出，勇奪銅牌。文化體育及旅遊局局長楊潤雄祝賀劉慕裳，讚揚她近年在國際賽事表現優異，對此感到欣喜和驕傲。

今屆世界運動會原定去年舉行，但因疫情改期，港隊共派出17名運動員參與8個項目。除了劉慕裳之外，港隊今日共派2名女將出戰滾軸溜冰項目，王蘊妮在10000米記分淘汰賽未能完賽，譚芷澄在200米計時賽資格賽排第14未能晉級，隨後於500米衝刺賽亦於初賽止步。

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