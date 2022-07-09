港超｜傑志港腳陳晉一獲邀試腳 爭取借至西班牙第3級別球會 (13:18)

傑志表示，經過一段時間溝通後，皇家伊倫聯於周五急召陳晉一到西班牙，希望他趕及參與在下周三（13日）開始的季前集訓，陳晉一隨該隊集訓後，有機會在即將展開的球季以外借身分出戰西班牙足協甲組聯賽。西班牙足協甲組聯賽（Primera División RFEF）於2020年成立，取代過往的西乙B成為西班牙第3級別聯賽，僅次於西甲及西乙。值得一提是，皇家伊倫聯的持有人為西甲球隊維拉利爾主帥艾馬利。

陳晉一表示，會盡全力在皇家伊倫聯教練團面前留下好印象，亦不忘感謝各界幫助，他說：「我現在只有19歲，但出道短短不足4年已得到比其他人多的機會，感謝球會、教練、贊助商的幫助。」傑志主教練朱志光期望陳晉一可成功留在西班牙發展，「如果他之後能繼續在當地、甚至歐洲其他地方落班，我們都會願意支持，同時希望陳晉一外流成功，鼓勵其他年青球員訂立目標。」

陳晉一在5月為傑志完成亞冠盃分組賽後，早前直接到西班牙參加傑志前主教練甘巴爾統籌的「全球青年精英足球計劃」受訓約半個月，最終得到今次試腳機會。這名19歲左閘到西班牙試腳，意味或未能為傑志到日本出戰下月19日亞冠盃16強對泰國球隊巴吞聯。

陳晉一是港日混血兒，2018年加盟傑志，年僅16歲已出戰亞冠外圍賽，2019年6月開始成為大港腳，出戰過世界盃外圍賽，但去年底他隨港足U23到日本參加U23亞洲盃外圍賽時違反隊紀及賽事防疫指引，被罰禁入港隊一年，未能參加上月的亞洲盃外圍賽。

另邊廂，剛於亞協盃分組賽出線的東方龍獅，宣布陣中有7名球員在返港完成隔離後將離隊，包括費蘭度、李嘉耀、林恩許、伍家揚、米基爾、呂卓芹、鍾偉強，教練團成員基斯普亦會約滿。東方補充，4名上季外借到友會的球員，包括黃威、劉學銘、林樂賢及唐道碧亦已約滿。其中港足中場黃威昨已落實轉投理文。