轉會｜蘇亞雷斯認加盟河床無望　迪馬利亞投祖雲達斯 (12:59)

蘇亞雷斯上季結束後離開馬體會不久，河床便向這名烏拉圭隊前鋒招手，惟河床周中在南美自由盃16強，被另一阿甲球隊沙士菲淘汰，「阿蘇」說：「我之前曾為有機會協助河床奪得自由盃而非常興奮，這是一個夢想。可是隨着該隊出局，我已沒機會成為他們的球員了。」

35歲的他反而欲回歸國民隊，「它是我的家，但我為他們在這段日子沒有聯絡我而感到驚訝。一個球員總是喜歡被愛的」。他早前曾與阿士東維拉扯上關係，並證實獲得一些西甲球隊垂青，現正審慎考慮會在那隊落班。

另外，繼「天使」迪馬利亞於意大利時間周四晚上飛抵都靈，體測過關落實加盟祖雲達斯，保羅普巴昨乘私人飛機前往該國期間自拍，又開心地說：「是時候了、是時候了！」，反映他對「斑馬兵」是歸心似箭。據報普巴和天使分別簽約4年和1年，而普巴的周薪會由在曼聯時的29萬鎊（約274萬港元）減至15萬鎊（約142萬港元）。

此外，朗尼辭任英甲球會打比郡領隊一職後，據報或成美職球會華盛頓聯隊的新帥。該隊在4月解僱前帥盧沙達後，一直以查特艾殊頓為看守教練。朗尼於2018至2020年效力華盛頓聯隊，為該隊上陣52次入25球。然而他能否回巢取決於妻子歌蓮，事關她曾說「華盛頓落後英國很多」，又稱「華盛頓不是最好的，旅行與生活是兩回事」。

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