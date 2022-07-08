轉會｜保亞利親赴巴塞或斟法蘭基迪莊　傳以兩西班牙國腳換迪比及達斯 (18:19)

易手後的車路士據報可能簽入曼城翼鋒史達寧或守衛尼敦阿基，但至今仍未落實首簽，而保亞利亦為招兵坐言起行，被拍攝到身在巴塞隆拿市，與巴塞會長拿樸達、足球總監艾文尼和體育總監佐迪告魯夫會晤，主要工作是爭取收購法蘭基迪莊。這名25歲荷蘭國腳上季結束後便與曼聯扯上關係，但傳言因未能收到巴塞的1700萬鎊（約1.6億港元）欠薪，拖慢離隊進度。

然而，西班牙記者Manu Sainz報道，迪莊的經理人正與曼聯研究來投一事，並稱迪莊屬意再與「紅魔」新帥坦夏格合作，料不會加盟下季可出席歐聯的車路士。此外，據報巴塞就迪莊轉會一事，明言交易中不能存在交換球員條款。

保亞利此行另一任務，據報是研究以明年約滿的西班牙隊後衛艾斯派古達及翼衛馬高斯阿朗素，交換巴塞守將達斯和前鋒迪比，又傳言會斥資1400萬鎊（約1.3億港元）簽入欲離開曼聯的37歲前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗），並將於日內向列斯聯翼鋒拉芬夏比洛尼報價5500萬鎊（約5.2億港元）。

與此同時，曼聯傳出共斥資1.3億鎊（約12.2億港元），打包阿積士鋒將安東尼馬菲奧訢及後衛利辛度馬天尼斯的消息。此外，在曼聯的下季主場新球衣宣傳中，C朗仍是其中一個模特兒，但已缺席過去4天球隊操練的他，今日不會隨隊前往泰國踢季前熱身賽。另外，其葡萄牙同胞中場般奴費南迪斯下季改穿8號球衣，去季擁有這件戰衣的桑馬達已約滿離隊。至於利物浦已與後衛祖高美斯續約5年。

相關報道：轉會｜列斯聯斥3.4億添兩新兵 拉芬夏勢遭列強挖角 史達寧上「車」在望

其他報道：FIFA︱白禮達與柏天尼欺詐罪名不成立 結束7年涉貪風波

其他報道：單車國家盃｜李慧詩復出領軍女團首圈止步 與楊礎搖轉戰個人爭先賽