溫網｜拿度腹肌撕裂棄男單4強 查比雅女單爭后寫歷史 冀鼓舞非洲年輕人 (13:38)

拿度昨晨於溫網男單8強擊退美籍的費利斯，當時戰至次盤需要醫療暫停，被父親及團隊勸退賽，但他堅持作戰更反勝對手。不過，賽後不足24小時，他表示決定棄戰4強，並透露腹部傷患已持續3至4周，但不後悔昨日堅持爭晉級。他又說：「職業生涯當中，我試過很多次負傷續戰，但明顯地令傷患加劇，所以這次要無奈地宣布退賽。退賽令我心傷，是很艱難的決定。」拿度8強晉級後已表示，健康比奪得溫網冠軍更重要。

女單方面，3號種子兼突尼斯籍女將查比雅昨晚以盤數6：2、3：6及6：1，擊敗已育有兩女的德籍女將馬莉雅。二人份屬好友，查比雅更曾笑說對方是自己的燒烤聚會常客。生於突尼斯小鎮的查比雅，成為首名打入大滿貫女單決賽的非洲及阿拉伯人，她賽前表示希望以表現證明小國體壇的實力，認為即使國家體育歷史、人口等不及其他國家，但一樣能憑努力打出成績。她打入決賽後，亦稱希望感染年輕人勇於追夢。

羅馬尼亞籍的前世界一姐夏納則在另一場女單4強，以兩盤3：6不敵從俄羅斯轉籍哈薩克的雷芭堅娜，後者同樣首闖大滿貫決賽。

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